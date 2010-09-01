Янукович і делегація летять в Китай трьома літаками

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Китаю, який відбудеться днями, можна розглядати в контексті “навіть перспективи стратегічного партнерства з Китаєм”. Про це С.ЛЬОВОЧКІН сказав на зустрічі з журналістами в Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, про вагу візиту свідчить вже те, що він стане першим державним візитом керівника України до Китаю. На переконання глави Адміністрації, візит дасть потужний імпульс для інтенсифікації політичного діалогу, а також сигнал для підприємців про те, що інвестиції в Україну можуть бути цікавими та ефективними.

С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що під час візиту Президент відвідає Пекін, Шанхай та Гонконг. Українська делегація летітиме трьома літаками, один з яких оплачується з бюджету, а два фінансуються представниками бізнес-середовища, які будуть представлені в делегації. Значна кількість підприємців у делегації, на думку С.ЛЬОВОЧКІНА, свідчить про високу питому складову економіки під час візиту. Він переконаний, що візит дасть поштовх інвестиціям та зростанню товарообігу між двома країнами, який вже цього року значно зріс.

С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що під час візиту буде підписано дорожню карту по розвитку взаємин між двома країнами, кілька стратегічно угод, зокрема, у сфері використання космічного простору, а також введено спрощений візовий режим для деяких категорій громадян (зокрема, йдеться про підприємців, журналістів та інших представників гуманітарної сфери).

Розповідаючи про подробиці візиту, глава АП, зокрема, пояснив, що візит доводиться вимушено здійснювати трьома літаками, оскільки президентський “Аеробус” А-319, незважаючи на те, що на замовлення попередньої канцелярії Президента України на нього було витрачено приблизно 100 мільйонів доларів (зокрема, лише 20 мільйонів на його переобладнання зі стандартної версії), літак може підняти при безпересадочному перельоті до Китаю лише 23 пасажири та 300 кілограмів багажу. Тому, пояснив С.ЛЬОВОЧКІН, аби делегація України була справді представницькою, використовуватиметься три літаки.

С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що під час візиту Президента не супроводжуватиме його дружина, Людмила ЯНУКОВИЧ. На запитання журналістів про те, що перша леді країни має супроводжувати главу держави під час візитів, що мають статус державного, С.ЛЬОВОЧКІН відповів, що “є безліч винятків з протоколу”. На його думку, є багато важливих факторів, які відрізняють державний візит від офіційного чи інших візитів, зокрема, масштабність та кількість заходів, рівень цих заходів, географія візиту, і серед цих факторів, супровід глави держави його дружиною не є першочерговим. Крім того, проводячи аналогію, він запропонував: “Припустимо, ви йдете в гості, а ваша дружина захворіла, або має невідкладні справи, які вона раніше запланувала на цей час”. Про які саме справи може йтися, глава Адміністрації не став коментувати.