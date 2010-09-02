Тігіпко обіцяє розібратися з «сірим» Мерседесом своєї доньки

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що за незаконне ввезення в країну автомобілів повинні відповідати митники.

Як передає кореспондент УНІАН, так він прокоментував інформацію ЗМІ про те, що ряд політиків і членів їх сімей, у тому числі й дочка С.ТІГІПКА, купували автомобілі, які незаконно ввозилися в Україну.

«Всі ці люди, які там перераховані, купували абсолютно легальні автомобілі, які продавалися в легальних магазинах, салонах і які мали всі легальні документи - митну декларацію, офіційне розмитнення. А те, що порушила митниця щось у ході оформлення, покупці цього не знають, ніхто не знав, що були якісь порушення, - сказав С.ТІГІПКО. - Але я вважаю, що боротися потрібно якраз не з покупцями, а з тими, хто неправильно оформляє цю продукцію. Тому спробуємо зараз із цим розібратися. Інформація була несподіваною, але нічого, розберуся».

Як повідомлялося, «Дзеркало тижня» 1 вересня оприлюднило довідку Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС, у якій йдеться про те, що ізраїльські дипломати нібито забезпечували автомобілями українських VIP-персон за «сірими» схемами.

Зокрема, згідно з цим документом, дипломати ізраїльського посольства в Україні незаконно ввезли в країну і продали дорогі автомобілі сумарною вартістю майже 3 млн. доларів. Покупцями машин класу «люкс», які ввозилися в країну за «сірими» схемами, що передбачають відхід від сплати податків, виступили українські політики і члени їх сімей, зокрема дочка віце-прем`єр міністра Сергія ТІГІПКА.

Міністерство внутрішніх справ України встановлює достовірність цієї інформації.