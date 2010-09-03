Данилишин киває на підлеглих: без їхніх віз нічого не підписував

Екс-міністр економіки Богдан Данилишин заявляє, що до нього не попадали жодні документи, щодо державних закупівель.

"Було тимчасове положення про проведення держзакупівель. І жодних документів, про які іде мова, до мене не попадали", - сказав він в інтерв`ю виданню Kyiv Post.

Данилишин заявляє, що документи попадали в канцелярію Мінекономіки і розписувались на відповідні департаменти, які відповідають за проведення процедури.

Департамент закупівель і юридичний департамент проводили відповідні оцінки тих чи інших документів на предмет відповідності положенню про проведення закупівель.

Після візування директорів відповідних департаментів і рядових спеціалістів ці документи попадали на підпис відповідно до розподілу обов`язків між посадовими особами.

"Тому говорити про будь-які мої контакти з особами, що проводили закупівлі, думаю недоцільно і нелогічно", - заявив екс-міністр.

"Я говорю про закупівлі загалом. Бо мене не цікавить, чи це було для Міноборони чи це були якісь інші закупівлі. Я підписував усі документи, уже коли були відповідні візи провідних спеціалістів Мінекономіки", -розповів Данилишин.

Українська правда