Азаров теж зазбирався до Китаю

09:32, 03 вересня 2010
Політика
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Янукович попередив Державну раду КНР

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує відвідати Китайську Народну Республіку.

Про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з віце-прем`єр-міністром Державної ради КНР ЧЖАН Децзянем у Пекіні, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, Президент повідомив, що перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ спільно з прем’єр-міністром М.АЗАРОВИМ уже почали підготовку візиту керівника українського уряду до КНР. "Ми також чекаємо китайську делегацію вже цієї осені і будемо створювати всі умови для розвитку співпраці між регіонами Китаю та України", - зазначив він.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що радий зустрітися з високопосадовцем КНР, який очолить китайську частину Українсько-китайської міждержавної комісії.

"Я дуже вдячний Голові КНР за рішення підняти на такий високий рівень наші міждержавні взаємини. Ми домовилися, що створюватимемо реальні механізми втілення в життя прийнятих нами рішень", - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що доручення, які даватимуться урядам України та Китаю, і будуть скеровані на розробку таких конкретних механізмів.

"Величезний потенціал двосторонньої співпраці, який є між Україною та Китаєм, потребує активізації найрізноманітніших напрямків", - переконаний Президент.

Говорячи про досягнуті вчора домовленості, глава держави висловив переконання, що був зроблений безпрецедентний крок у контексті розбудови українсько-китайських взаємин. "Ми відновили наші добрі відносини і прийняли рішення, що у зручний для нас час буде підписано стратегічну угоду між нашими країнами", - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Президент наголосив: важливо, щоб закладений нині фундамент був покладений у ефективну роботу урядів, бізнесу двох країн. У цьому контексті він висловив переконання, що сьогоднішній українсько-китайський бізнес-форум – "це початок створення системного підходу у відносинах ділових кіл України та Китаю".

Говорячи про перспективи українсько-китайської співпраці, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що запропонував Голові КНР створити в Україні постійно діючу виставку Китаю. Президент, крім того, висловив вдячність керівництву КНР за сприяння, надане українській стороні у проведенні нашої виставки у Шанхаї. Загалом він оцінив Всесвітню виставку "Експо" як "дуже успішний міжнародний захід", якому приділяє увагу світова спільнота.

Президент високо оцінив атмосферу, в якій проходить його державний візит до Китаю. "Сподіваюсь, це лише перший крок до встановлення наших добрих стратегічних відносин", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Зі свого боку, віце-прем`єр-міністр КНР високо оцінив досягнуті вчора між Президентом України та Головою КНР домовленості та обмін думками у ході переговорів. "Я вважаю, це піде на користь подальшому зміцненню наших двосторонніх відносин", - сказав він. Віце-прем`єр, крім того, запевнив, що як керівник китайської частини міждержавної комісії докладе усіх зусиль для реалізації досягнутих між лідерами держав домовленостей щодо зміцнення дружби між нашими країнами.

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