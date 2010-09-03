Банкова визнала борги з ПДВ - близько 23 мільярдів

Поточна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) становить близько 23 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА журналістам.

При цьому вона не уточнила обсяг простроченої заборгованості, лише вказавши, що Мінфін шляхом випуску ПДВ-облігацій майже повністю погасив заборгованість з відшкодування, що накопичилася за попередні періоди.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України завершило випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення простроченої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на суму на 16,4 млрд. грн., здійснивши випуск четвертого траншу 31 серпня ц.р.

ПДВ-облігації випускаються для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Платники податку надали 2 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій на загальну суму 17,792 млрд. грн., що становить 91% від загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

Термін обігу паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щороку гаситиметься по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.