Азаров клянеться, що віддасть борги з ПДВ до кінця року

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що до кінця цього року в Україні буде ліквідована заборгованість з відшкодування ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду сказав сьогодні в ході урочистого заходу, організованого УСПП і Радою підприємців при Кабміні з нагоди Дня підприємця

«Ніякої заборгованості з ПДВ до кінця року не буде. Це наше тверде зобов`язання», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними першого заступника глави Адміністрації Президента України Ірини АКІМОВОЇ, поточна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на 3 вересня становить близько 23 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів України завершило випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення простроченої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на суму на 16,4 млрд. грн., здійснивши випуск четвертого траншу 31 серпня ц.р.

ПДВ-облігації випускаються для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Платники податку надали 2 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій на загальну суму 17,792 млрд. грн., що становить 91% від загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

Термін обігу паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щороку гаситиметься по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.