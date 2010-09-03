Добкін вважає, що зниклий журналіст буде знайдений живим

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН вважає, що головний редактор харківської газети «Новий стиль» Василь КЛИМЕНТЬЄВ, який зник, буде знайдений живим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН сказав під час круглого столу з журналістами вітчизняних і зарубіжних ЗМІ.

«Є ряд моментів, якими сьогодні володіє слідство, напевно, які будуть дуже цікаві. Мені здається, що коли це все закінчиться, а я упевнений, що це все рано чи пізно закінчиться, і по проведених діях, у мене є висока частка упевненості всередині, що буде знайдений живим і здоровим Василь Петрович КЛИМЕНТЬЄВ», - сказав М.ДОБКІН.

Він додав, що «ми багато цікавого дізнаємося про істинні причини всього, що відбувається».

За словами губернатора, кримінальна справа за статтею «вбивство» була порушена виключно для того, щоб «мати весь спектр оперативної діяльності, яка дозволена міліції законом». За його словами, говорити про те, що у когось сьогодні є дані, що Василь КЛИМЕНТЬЄВ убитий або мертвий, не можна. «Ні у кого таких даних немає - це все на рівні ряду версій, які розробляються міліцією», - нагадав М.ДОБКІН.

«Я упевнений, глибоко в душі, і сподіваюся на це, - ще раз підкреслив М.ДОБКІН, - що Василя Петровича КЛИМЕНТЬЄВА рано чи пізно знайдуть живим і здоровим. Або він сам з`явиться, живий і здоровий. Більше нічого не хочу говорити, оскільки не володію якоюсь інформацією, яка б пролила світло, але тримаю розслідування цієї кримінальної справи на особистому контролі і в тих рамках, які дозволяє мені закон – щодня цікавлюся, чи є успіхи, чи потрібна якась допомога. Багато сьогодні серйозних людей і силових структур займаються розслідуванням цієї кримінальної справи. І дай Боже, щоб його знайшли живим і здоровим».

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. Під час перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дома з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору в невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею 115 «навмисне вбивство» Кримінального кодексу за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Пізніше ця справа була передана до Києва для розслідування у Міністерство внутрішніх справ.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого журналіста.

31 серпня заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРІННИК заявив, що міліція відпрацьовує вісім версій зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Газета «Новый стиль» займається розслідуваннями з правової тематики.