Сумська облрада збільшила кількість своїх депутатів

У наступному депутатському корпусі Сумської міської ради буде 76 депутатів замість 75, а в наступній облраді засідатимуть 100 депутатів замість нинішніх 90. Рішення про це на сесії напередодні прийняла Сумська облрада.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в результаті 50 депутатів наступної облради оберуть за багатомандатним виборчим округом і 50 депутатів – за одномандатними мажоритарними виборчими округами (по 2 представники від кожної територіальної громади району і міста обласного значення).

Загалом у Сумській області проживає близько 1,2 млн. людей. До складу Сумщини входить 18 районів і 7 міст обласного значення.