Червоненка, виявляється, не звільнили: він - у декреті

Виявляється, перший заступник мера Євгені Червоненко зовсім не був звільнений з міськадміністрації разом зі всією «молодою командою» мера.

Розмови про декрет Червоненка не були жартом. «Я, перший заступник голови КМДА, перебуваю в декретній відпустці з догляду за дитиною», — заявив Євгені Альфредович. У мерії "Сегодня" це підтвердили. «Так, Червоненко досі числиться як заступник мэра. Він приніс довідку про те, що його дружина вийшла на роботу і нема кому сидіти з дитиною. Але я вас запевняю, він не отримує декретні», — розповів нам заступник мэра Броніслав Стичинський. Синові Червоненка Альфреду зараз два роки. Згідно із законом, декретна відпустка закінчується, коли дитині виповнюється три роки. Це буде в квітні наступного року.