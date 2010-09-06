Верховна Рада Криму сформувала виборчу комісію АРК

15:17, 06 вересня 2010
Політика
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Агєєв: ми зацікавлені в чесних виборах

Сесія Верховної Ради АР Крим сформувала Виборчу комісію АРК у складі 18 осіб.

Про це УНІАН повідомив депутат Верховної Ради Криму від Партії регіонів Віктор Агєєв.

«До складу виборчкому увійшли представники всіх парламентських партій України, які офіційно зареєстровані в Криму згідно з чинним законодавством, - відзначив кримський парламентарій Віктор Агєєв. - Три члени комісії, як і належить згідно із законом, представники найпотужнішої в країні політичної сили - Партії регіонів».

За словами Віктора Агєєва, «виборча комісія АРК сформована виключно на принципах, які забезпечують чесне і прозоре проведення на території Криму виборів в місцеві органи влади всіх рівнів».

«Партія регіонів і команда Президента Януковича має найширшу підтримку населення в Криму і Симферополі. Тому ми, на відміну від інших політичних сил, зацікавлені в чесних і транспарентних виборах, на яких думка кожного кримчанина і симферопольця буде врахована», - підкреслив Віктор Агєєв.

На думку політика, новосформований склад виборчкому Криму спроможний максимально ефективно провести підготовку до виборів в Криму.

Нагадаємо, 30 серпня на політраді Кримського республіканського відділення Партії регіонів було ухвалено рішення про підтримку кандидатури Віктора Агєєва на пост міського голови Симферополя.

 

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