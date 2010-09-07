Янукович каже, що він «як ніхто» зацікавлений в чесних виборах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що зацікавлений щоб місцеві вибори в Україні пройшли прозоро і чесно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час відкриття сьомої сесії парламенту шостого скликання.

Він наголосив: «я як ніхто зацікавлений в тому, щоб вони (вибори до місцевих рад 31 жовтня – УНІАН) пройшли прозоро і чесно». За його словами, «якщо ми це з вами спільно зробимо, то ми зробимо спільний черговий крок по розбудові демократичної держави».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що в наступному році Україна святкуватиме 20-річчя своєї незалежності. За його словами, важливо, щоб наступний рік став «роком єднання нашої країни, щоб наші кроки були спрямовані на те - український народ живе спільно під єдиним дахом сильної країни, якою ми будемо пишатися”.