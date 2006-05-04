Харківські рухівці висунули ідею Конфедерації

Харківська обласна організація Народного руху України висловилася за необхідність розпочати процес створення Конфедерації національно-демократичних партій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, відповідну ухвалу стосовно нового утворення за пропозицією лідера місцевих рухівців Анатолія СЕМЕНЧЕНКА було прийнято на конференції обласної організації НРУ, яка підбила підсумки виборчої кампанії, а також виробила своє бачення діяльності української національної демократії після виборів.

Делегати конференції визнали, що вибори до Верховної Ради України та більшості місцевих рад для національно-демократичних політичних сил завершились поразкою. Своїх представників у парламенті не матимуть, зокрема, такі національно-демократичні партії, як Українська народна партія, партія “Реформи і порядок”, Громадянська партія “ПОРА”. Винятком у цьому переліку можна вважати НРУ, який буде представлений своїми депутатами у Верховній Раді України, констатується у документах конференції.

Такій поразці, на думку рухівців, “об’єктивно сприяла постреволюційна ситуація в Україні, коли продовжувалось протистояння „біло-синіх” та „помаранчевих” політичних сил за принципом „хто - кого”, а не боротьба передвиборчих програм”. На думку делегатів, партії зробили помилку, пішовши на вибори самостійно, а не “у єдиному фронті „помаранчевих” сил, і не утворивши місцеві блоки „Наша Україна”, що розпорошило сили цих організацій.

Конференція висловилася за те, щоб “уже зараз приступити до створення Конфедерації національно-демократичних партій (КНДП) з прицілом на їх спільну участь на наступних парламентських та місцевих виборах”. Делегати не виключили, що внаслідок об’єднання може бути утворення єдиної правоцентристської національно-демократичної партії.

У постанові конференції відзначається, що КНДП має утворити постійно діючий координаційний орган на рівні керівників партій, які увійдуть до нього, опрацювати і приступити до реалізації програми щодо “захисту інтересів українців та побудови в Україні української України”. На думку рухівців, очолити раду КНДП має не лідер якоїсь із цих партій, а авторитетний представник українських національно-демократичних сил.