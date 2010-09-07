Парламент сьогодні розгляне мораторій на підвищення тарифів на ЖКП

Верховна Рада України розгляне сьогодні питання про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН. Він зауважив, що така домовленість була досягнута сьогодні під час проведення у перерві погоджувальної ради.

За словами В.ЛИТВИНА, була досягнута домовленість, що депутати знімуть всі плакати та приведуть сесійну залу в належний стан. Після цього буде розглянуте питання про схвалення порядку денного VII сесії ВР. Після цього буде заслухана інформація уряду щодо підготовки Податкового кодексу за результатами всенародного обговорення. Третім питанням, за словами В.ЛИТВИНА, буде розглянутий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. «І незалежно від результату ми будемо надалі розглядати ті законопроекти, які внесені до сьогоднішнього порядку денного», - сказав В.ЛИТВИН.