У коаліції незабаром буде ще один повноправний учасник?

Про створення нової депутатської групи «Реформи заради майбутнього» оголошено сьогодні на відкритті 7-ої сесії Верховної Ради України 6-го скликання. Її координатором є народний депутат України Ігор Рибаков.

У складі групи - 17 народних депутатів, але, як упевнений Рибаков, вже незабаром нове об`єднання налічуватиме більше 30 парламентаріїв.

В інтерв`ю журналістам Рибаков також зазначив, що депутатська група всебічно підтримуватиме докорінні реформи в усіх сферах політичного, економічного і суспільного життя країни.

«Ми бачимо перспективу розвитку суспільства і держави тільки в проведенні швидких, послідовних і ефективних перетворень», - заявив він. У зв`язку з цим депутат додав, що вже зараз новостворене парламентське об`єднання активно включилося в законотворчу діяльність, головна мета якої – поліпшення добробуту людей.

Крім того, Рибаков наголосив, що депутатська група «Реформи заради майбутнього» є самостійним суб`єктом парламентської діяльності. Він також упевнений, що незабаром члени депутатської групи одержать статус позафракційних. Згодом це дасть змогу новому об`єднанню стати четвертим повноправним учасником нинішньої коаліції, активно працюючи в режимі широкого партнерства і координації з фракціями більшості.

«Створення групи «Реформи заради майбутнього», поза сумнівом, зміцнює чинну коаліцію, підсилює її потенціал», - зазначив депутат.

Рибаков особливо наголосив, що нова депутатська група націлена на реалізацію реформ і програми президента України Віктора Януковича.

«Наша ідеологія побудована на цінностях суспільства і держави. Ми хочемо творити. Тому ми відкидаємо конфронтацію і протистояння як деструктивні засоби. Наша група закликає всі політичні сили, представлений в парламенті, до відповідальності і здорового глузду», - особливо наголосив координатор депутатської групи.

У зв`язку з цим Рибаков додав: «Немає часу на політичні чвари і склоки, які сьогодні ведуться в парламенті. Ми вже втомилися від того, що всі говорять, а не роблять. Ми хочемо перейти від слів до справи, справді взятися за реформи і змінити життя в нашій Україні на краще. Друга мета нашої депутатської групи - це просування самостійно законодавчих ініціатив. Раніше ми були у фракціях, які не чули наших ініціатив, і ми не могли їх просувати. Тому сьогодні ми висуватимемо їх у парламенті і втілюватимемо в життя».

Першим заступником координатора депутатської групи обраний народний депутат Володимир Каплієнко, заступником – Віталій Курило, секретарем депутатської групи став Валерій Камчатний.