Міліція встановила, що Шкіль врізався в Mitsubisi з п`яним водієм

Стан здоров’я народного депутата Андрія ШКІЛЯ (фракція БЮТ) після дорожньо-транспортної пригоди лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар депутата Анна ТРУБАЧОВА.

За її словами, життя депутатові врятували пасок та подушка безпеки.

А.ТРУБАЧОВА зазначила, що А.ШКІЛЬ внаслідок ДТП отримав закриту черепно-мозкову травму та травму грудей і зараз перебуває в лікарні.

Прес-секретар також зауважила, що, за висновками медичної експертизи, алкоголю в крові народного депутата не виявлено.

Вона також повідомила, що депутат постраждав внаслідок ДТП, що сталося в 00.10 1 квітня на вул. Дніпровська набережна.

Машина народного депутата «Hyundai Grandeur» зіткнулася із «Mitsubisi-Proton», за кермом якої був мешканець міста Києва.

«Працівниками міліції було встановлено, що водій «Mitsubisi-Proton» перебував у нетверезому стані. Правоохоронці, оглядаючи місце події, встановили, що водій цього автомобіля порушив правила дорожнього руху, виїхавши на подвійну суцільну лінію горизонтальної дорожньої розмітки, виконуючи лівий поворот, таким чином він опинився поперек зустрічної смуги, по якій їхав А.ШКІЛЬ», - зазначила прес-секретар.

Вона стверджує, що швидкість, з якою рухався автомобіль А.ШКІЛЯ, була в межах встановленої правилами дорожнього руху і становила 80 кілометрів на годину.

Посилаючись на інформацію міліції, А.ТРУБАЧОВА зазначила, що внаслідок аварії загинуло двоє осіб – чоловік 1960 р. н. та донька водія «Mitsubisi-Proton», 1989 р. н. Вони обоє перебували в цьому автомобілі.

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