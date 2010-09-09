Експерти: перевірки міжнародних фондів спецслужбами компрометують Україну

Постійні перевірки діяльності міжнародних фондів українськими спецслужбами ганьблять Україну в очах міжнародного співтовариства.

Таку думку висловили експерти в опитуванні, проведеному інститутом Горшеніна.

В інституті нагадують, що днями Служба безпеки України здісйнила ряд перевірок співпраці громадських організацій з Міжнародним фондом «Відродження», який входить в мережу Інституту відкритого товариства, створеного американським фінансистом Джорджем СОРОСОМ. Так, співробітники спецслужб цікавилися цілями і завданнями проектів, їх фінансовою складовою і рівнем їх впливу на передвиборчу ситуацію в Україні. Цей факт викликав активне обговорення в ЗМІ та пожвавлення у рядах опозиційних сил.

В експертному опитуванні щодо ситуації, що склалася навколо діяльності Фонду, глава київського представництва Фонду Аденауера Ніко ЛАНГЕ висловив думку, що цей інцидент суперечить деклараціям, які озвучував Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час свого недавнього візиту до Берліна. «В.ЯНУКОВИЧ говорив про те, що Україна продовжує курс на євроінтеграцію і поважає демократичні цінності. Проте стає очевидним, що питання у влади виникають саме до тих організацій, діяльність яких спрямована на захист і просування цих цінностей на території України. Подібні організації працюють в Україні більше 15 років, але тільки зараз, і вже не вперше, з`являються новини про те, що у них виникають проблеми», - зазначив Н.ЛАНГЕ.

Представник правозахисної організації «Репортери без кордонів» Оксана РОМАНЮК вважає, що Службі безпеки України варто спрямувати свої зусилля на забезпечення національної безпеки держави: «Головним завданням СБУ має бути національна безпека, а не втручання в політичну ситуацію в країні. Проте, з приходом нової влади, ця структура почала активно втручатися в різні сфери життя країни, тим самим, ставлячи під загрозу свободу слова, і негативно впливаючи на ставлення до України міжнародного співтовариства. Створюється враження, що влада прагне побудувати державу, закриту від зовнішнього світу, а СБУ намагається ізолювати країну, зокрема, і шляхом відлякування можливого іноземного фінансування різних соціальних проектів», - заявила експерт. Вона впевнена, що подібні інциденти можуть негативно позначитись на зовнішньополітичному іміджі України. «Через діяльність СБУ в тих самих європейських країн може скластися враження, що українська влада стала на шлях створення закритої диктатури, всупереч проголошеному курсу на європейську інтеграцію. Українська влада зобов`язана продемонструвати і українському населенню, і міжнародному співтовариству своє бажання відмовитися від подібних практик», - наголосила О.РОМАНЮК.

Народний депутат від фракції «НУ-НС», голова комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО також вважає, що подібні дії СБУ негативно впливають на імідж України і керівництва Української держави. «Хотів би звернути увагу В.ЯНУКОВИЧА на те, що навіть у Леоніда КУЧМИ вистачило здорового глузду в дуже складні для нього часи не чіпати міжнародні представництва – навіть тоді, коли навколо нього розгорівся і касетний, і кольчужний, і всі решта скандали. Я думаю, що це все – абсолютно безперспективно. Це згубна для країни справа», - заявив народний депутат.