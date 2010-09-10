Кириленко: закон слід назвати "Про знищення української мови"
Лідер "За Україну" обіцяє спротив
Голова партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО прогнозує значні акції протесту по всій Україні при спробі ухвалити новий закон про мови.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
«Спроба схвалити нову редакцію закону про мови, внесену коаліцією, викличе у парламенті спротив більший, ніж під час ратифікації «харківських угод», - переконаний В.КИРИЛЕНКО.
За словами лідера партії «За Україну!», «послідовно витісняючи українську мову з освіти, судів та інших сфер життя, правляча коаліція вирішила завдати чергового удару по українській мові. З цією метою до парламенту було внесено законопроект «Про мови в Україні».
“Авторам документа, регіоналам, комуністам та депутатам від Блоку Литвина потрібно не лукавити перед виборцями, а назвати цей документ «Закон про знищення української мови», - переконаний голова партії «За Україну!».