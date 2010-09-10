БЮТ вже заблокував трибуну та президію парламенту

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі заблоковані президія, трибуна парламенту, а також ложа уряду. Двері до президії забарикадовані стільцями.

В президії БЮТівці розмістили чотири державні прапори.

Такі ж прапори знаходяться і на їхніх робочих місцях.

На даний час в сесійній залі перебувають близько 40 депутатів цієї політичної сили.