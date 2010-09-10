Одеська міськрада довела у суді обгрунтованість діючих тарифів на ЖКП

Окружний адміністративний суд Одеської області задовольнив у повному обсязі позов Одеського міськвиконкому до Антимонопольного комітету України про визнання незаконним рішення тимчасової адміністративної комісії АМКУ, яким органам місцевої влади Одеси було наказано скасувати низку ухвалених ними рішень, що стосувалися встановлення тарифів на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій.

Про це сьогодні повідомили УНІАН в Управлінні інформації Одеської міськради.

«У ході розгляду позову суд встановив, що в основу скасованого рішення АМКУ лягли дані поверхневої і не відповідної процедурі перевірки тарифів на території однієї з міських ЖКС, без аналізу їх економічної обгрунтованості», - уточнила заступник керівника міськуправління Олена ВАРИЧЕВА.

В АМКУ дане рішення суду поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, виїзна адміністративна колегія АМК зобов`язала Одеський міськвиконком скасувати ухвалене в 2006 році рішення про підвищення тарифів на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій. Тарифи мали були бути переглянуті до рівня тих, що діяли раніше (0,58 грн. за 1 кв. м), вказувалося у документі. 25 березня 2010 року АМКУ підтвердив своє рішення, яке фахівці міськради визнали необгрунтованим.

У квітні 2010 року Одеська міськрада подала позов до Окружного адміністративного суду Одеської області з наміром відстояти обгрунтованість діючих тарифів на послуги ЖКГ. За результатами дослідження фахівці міськради дійшли висновку, що тарифи на комунальні послуги в Одесі покривають їх собівартість на 92%.