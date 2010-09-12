Вибух газу у Краматорську: загинула людина

Вчора у м. Краматорськ Донецької області у п’ятиповерховому житловому будинку, в квартирі на четвертому поверсі, через порушення правил експлуатації газової плити, стався вибух побутового газу, внаслідок чого загинула 1 особа, вибуховою хвилею вибита віконна рама.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, унаслідок вибуху загорання та руйнування несучих конструкцій будівлі не сталося.