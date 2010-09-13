У Брюсселі з Януковича спитають за демократію?

Президент України Віктор Янукович у понеділок відвідає Брюссель.

Заплановані зустрічі з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу та президентом Ради Європейського Союзу Германом Ван Ромпаєм.

Візит Януковича до Брюсселя відбувається на особисте запрошення президента Єврокомісії Баррозу, яке він зробив українському президенту під час телефонної розмови.

Це буде друга зустріч цих високо посадовців за останні півроку, зазначає "Німецька хвиля".

Як кажуть у дипломатичних колах, у Брюсселі зацікавлені в збереженні високого рівня двосторонньої співпраці з Києвом.

Попри те, що йдеться про робочий візит, у Європейській комісії вказують на важливість зустрічей передусім з огляду на майбутній саміт Україна-ЄС, який відбудеться в листопаді.

В Брюсселі сподіваються на конкретні результати на саміті після того, як низку двосторонніх питань обговорять на високому політичному рівні. Зокрема, сторони порушать питання створення зони вільної торгівлі, лібералізації візового режиму, енергетичної безпеки.

Крім того, європейські керівники зацікавлені ознайомитися з прогресом, якого досягла за останній час Україна в плані проведення реформ.

Очікується, що президенти також погодять і дату проведення майбутнього саміту.

Як наголошують оглядачі, представники ЄС порушать також питання про стан демократії в Україні з огляду на: зникнення харківського журналіста Василя Климентьєва, ситуацію з ліценціями на мовлення, інцидент з керівником київського представництва німецького Фонду імені Конрада Аденауера Ніко Ланге.

Також європейські дипломати звертають увагу на те, що й під час свого другого візиту до Брюсселя Янукович не запланував відвідування штаб-квартири НАТО.

Українська правда