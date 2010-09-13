У Росії прогнозують, що їхні капітали побіжать в Україну

Відомий російський експерт, директор Інституту проблем глобалізації Михайло ДЕЛЯГІН вважає, що підготовлений урядом Миколи АЗАРОВА Податковий кодекс України серйозно змінить не тільки українську економіку, а й російську політику.

Про це М.ДЕЛЯГІН заявив УНІАН, коментуючи проект Податкового кодексу України.

За словами російського експерта, проект Податкового кодексу України викликає у нього «відчуття заздрості: якщо Верховна рада затвердить новий кодекс М.АЗАРОВА, то капітали з Росії побіжать до України. Побіжать, зокрема, і через новий російський закон «Про поліцію», який набуває чинності у 2011 році. Згідно з цим законом, у правоохоронних органів з`явиться маса нових можливостей для тиску на бізнес. В Україні ж нові правила серйозно спрощують життя всьому бізнесу. А чим простіше працювати бізнесу, тим вища інвестиційна привабливість країни».

М.ДЕЛЯГІН розповів, що «у минулі вихідні пройшло установчі збори нашої нової партії «Батьківщина – Здоровий глузд». У програмі партії - і диференціація прибуткового податку, і вимога звільнити від податків малий бізнес, і диференціація податку на нерухомість. Наші супротивники в один голос твердять, що ці пропозиції не реалізовувані. Однак Україна у цьому сенсі являє собою конкретний приклад того, як влада, якщо вона хоче, може домагатися зниження податкового пресу на підприємців. Тому ухвалення Податкового кодексу не тільки серйозно змінить українську економіку, а й, я сподіваюся, і російську політику».

Відповідаючи на запитання, що б він узяв з українського кодексу, російський експерт сказав: «Диференційований прибутковий податок, різке зниження податку на прибуток для великого і середнього бізнесу з 25 до 15 відсотків, звільнення від податків малого бізнесу. Ефективний і захід із стимулювання туризму і сфери послуг. Заслуговують на увагу і заходи з підтримки легкої промисловості. Відзначу також повне скасування податку на модернізацію і нові технології. Податковий кодекс підготовлено прагматичною і професійною командою людей».

За словами М.ДЕЛЯГІНА, «в Росії про це говорять багато, але нічого не роблять».

Особливо експерт відзначив введення штрафу за невчасне повернення державою ПДВ. На його думку, це дуже важлива новація уряду М.АЗАРОВА, яка свідчить про відповідальність урядовців за свої дії. «У нас в Росії влада не звикла прописувати свою відповідальність за невиконання законів. Побоююсь, що в найближчому майбутньому ми побачимо разючий контраст між Росією, де процвітає податковий терор, і Україною, де проводиться розумна і виразна податкова політика», - сказав М.ДЕЛЯГІН.