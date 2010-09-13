Тіньовий сектор в Україні вже перевищив 150 мільярдів?

Посилення адміністративного тиску на бізнес – ідея-фікс українських чиновників. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи ініціативи Державної митної служби України з розширення повноважень відомства під час перевірок.

У коментарі УНІАН голова парламентського комітету зазначила, що після намірів розширити повноваження податкової служби, це вже друга ініціатива влади, направлена на посилення контролюючих органів. «Це приклад непослідовності влади. З одного боку, вона заявляє про плани ослабити тиск на бізнес, а з другого – робить все для того, щоб якомога сильніше посилити можливості адміністративного преса», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона підкреслила, що посилення тиску на бізнес призводить не до збільшення надходжень до бюджету, а до розширення тіньової частки ринку. «Сьогодні тіньовий сектор вже перевищив 150 млрд. грн., і його зростання продовжується. Зупинити його можна виключно ослабленням фіскального тиску, зокрема, реформуванням регуляторної політики держави і системи контролюючих органів», – говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова профільного парламентського комітету вважає, що ефективним вирішенням питання стала б орієнтація на ризик-аналіз у сфері діяльності контролюючих органів, повномасштабне впровадження електронної системи документації, що мінімізує можливості порушень у митних деклараціях. Таким чином, буде знижений рівень корупції в роботі контролюючих органів, зведені до мінімуму контакти підприємців і чиновників, зменшений адміністративний тиск на суб`єктів підприємницької діяльності, а також підвищена оперативність обробки документів, що позначиться на пропускній спроможності кордону.

«Якщо не припинити роздавати повноваження щодо перевірок усім контролюючим органам, бізнес у країні буде зупинений, а перед офісами підприємств зберуться черги перевіряльників. Необхідно чітко визначитися, кому держава збирається дати роботу: реальному сектору економіки або чиновникам, які одержують, як правило, за здійснення перевірки легальну зарплату і хабарі від бізнесу», - зазначає Н.КОРОЛЕВСЬКА.