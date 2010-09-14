Розпочинається зустріч Януковича з Назарбаєвим у вузькому колі

На площі перед Адміністрацією Президента України розпочалася офіційна церемонія зустрічі Президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА, який прибув сьогодні до Києва з дводенним офіційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до міжнародного дипломатичного протоколу, Президента Казахстану військовими почестями зустрічають військовослужбовці роти Почесної варти Збройних сил України. Перед будівлею президентської адміністрації підняті державні прапори України і Республіки Казахстан.

Після особистого вітання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧ і Президента Казахстану Н.НАЗАРБАЄВА пролунали державні гімни двох країн. Глави держави обійшли стрій почесної варти. Н.НАЗАРБАЄВ привітав українських воїнів, після чого рота Почесної варти пройшла перед главами держав та членами офіційних делегацій урочистим маршем.

Зараз розпочнеться зустріч Президентів України і Казахстану у вузькому колі, після чого відбудуться переговори у складі делегацій. Сторони також планують підписати низку міждержавних документів та зустрітися із представниками ЗМІ.

О 18.00 відбудеться спільна церемонія покладання главами держав вінків до могили Невідомого солдата у парку Слави та церемонія вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні.

У другий день офіційного візиту, 15 вересня, на 13.00 запланована зустріч Президентів України та Казахстану з представниками українських та казахських ділових кіл, яка пройде у київському готелі “Хаятт”.