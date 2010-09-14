Янукович і Назарбаєв вшанували загиблих на війні та від Голодомору
20:10, 14 вересня 2010Політика
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Відбулися урочисті церемонії
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ взяли участь у церемонії покладання вінків до Могили Невідомого солдата в Парку Слави в Києві.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.
Разом з главами держав у церемонії взяли участь ветерани та представники громадськості.
Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
В.ЯНУКОВИЧ та Н.НАЗАРБАЄВ також вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні. Президенти поставили горщики пшениці із свічками до пам’ятного знаку Меморіалу пам’яті жертв Голодоморів в Україні.
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