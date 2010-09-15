Кучма радий, що до влади повернулися його люди

Колишній президент України Леонід КУЧМА помітив в українському суспільстві стабільність. Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-президент сказав під час спілкування із журналістами у Чернігові.

"Помітна стабільність. Головне, щоб вона була в інтересах усіх, незалежно від поглядів і віри ", - зазначив Л.КУЧМА.

Він назвав позитивним поверненням до влади професійних кадрів – багатьох людей, з якими працював особисто. За словами Л.КУЧМИ, у кадровій політиці держави є неприпустимим, коли міністрами стають молоді люди одразу після інституту, або очолюють галузь економіки країни фахівці, які мають досвід керівництва невеликим підприємством.

Так само позитивною Л.КУЧМА вважає працю в одному напрямку виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Зокрема, він сказав, що нещодавно був у Дніпропетровську і місто, на його думку, змінюється на краще, дороги ремонтуються. "Мер, голова обласної ради і облдержадміністрації тягнуть воза в одному напрямку. Роблять конкретну справу, тому і є результат", - підкреслив колишній президент України.

Колишній Президент повертатися у політику не збирається. "Я наївся політики", - наголосив Л.КУЧМА.

На його думку, основна проблема українського політикуму в тому, що Україна різна. "З цивілізаційним розколом між заходом і сходом країни нічого не можна зробити, але потрібно не гратися, а докладати зусиль для об`єднання", - підкреслив колишній глава держави.

За словами Л.КУЧМИ, зараз він очолює фонд "Україна", який займається видавничою діяльністю, допомагає обдарованим дітям та дітям з особливими потребами. Під час перебування у Чернігівському історичному музеї імені В.Тарновського Л.КУЧМА подарував книги, видані фондом, серед яких "Зламане десятиліття" власного авторства та путівник по Чернігівській області.

Також у музеї представники громадської організації інвалідів "Шанс" вручили подарунки Л.КУЧМІ на знак вдячності за підтримку організації. А він, у свою чергу, передав гроші на придбання комп`ютера для 23-річного хлопця, який, не маючи рук від народження, малює ногами.