Азаров: війна війною, а обід за розкладом

Політична криза в Україні не повинна заважати роботі уряду, заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ в ході третього засідання робочої групи з підготовки проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “та обстановка, яка у нас зараз, вона не повинна нам заважати працювати. Війна війною, а обід за розкладом”.

М.АЗАРОВ зазначив, що план підготовки Податкового кодексу виконується чітко, і робота над ним повинна бути закінчена в необхідні терміни.

В ході сьогоднішнього засідання робоча група обговорить п`ять розділів кодексу: “Загальні положення”, “Податок на додану вартість”, “Державне мито”, “Єдиний збір, який стягується в пунктах пропуску через митний кордон України” і “Судовий збір”.

Також сьогодні планується заслухати інформацію про підготовку розділів про податок на прибуток підприємств, екологічний податок, про рентну плату при транспортуванні трубопровідним транспортом, рентну платну за використання надр.

За словами М.АЗАРОВА, розділи опрацьовані раніше вивчають експерти і над ними працюють лінгвісти.

В ході засідання М.АЗАРОВ звернув увагу представників Міністерства охорони навколишнього природного середовища і Міністерства палива і енергетики на те, що ці відомства несвоєчасно подали свої пропозиції до Податкового кодексу, і попросив представників даних міністерств узяти це питання під контроль.

За інформацією прес-служби Міністерства фінансів, напередодні засідання робочої групи Міжнародний валютний фонд позитивно оцінив наміри уряду реформувати податкову систему.

За словами старшого економіста бюджетно-податкового департаменту МВФ Марії ГАНЗАЛЕС, структура оподаткування в Україні все більше наближається до стандартів податкової системи країн Центральної і Східної Європи - так званої “першої групи приєднання”. За її словами, міжнародні експерти вважають для України оптимальним варіантом поступове зниження ставки податку на прибуток до 22% в 2010 році і до 20% - в 2012 році, а також поступове зниження ставки ПДВ до 18% і подальше спрощення системи оподаткування. Європейські фінансові інститути також підтримують ініціативу українського уряду з приводу обмеження нульових ставок ПДВ виключно щодо експорту товарів і введення оподаткування виробників сільськогосподарської продукції ПДВ за прикладом країн ЄС.

Вони також схвалюють прагнення уряду укріпити місцеві бюджети шляхом введення податку на нерухоме майно.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією першого заступника голови Державної податкової адміністрації України Вадима КАЙЗЕРМАНА, у середині квітня проект Податкового кодексу буде повністю підготовлено.

Голова ДПАУ Анатолій БРЕЗВІН прогнозує ухвалення Податкового кодексу до кінця 2007 року.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності наприкінці лютого розробив концепцію створення Податкового кодексу.

Концепцією, зокрема, пропонується обмеження ставки податку на додану вартість до 2009 року на 5% - до 15%, податку на прибуток - до 20%. Крім того, Фінансовий комітет ВР пропонує ввести податок на майно юридичних і фізичних осіб.