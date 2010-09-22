На Київщині за одну ніч зіпсували 30 бігбордів Батьківщини?

Голова Київської обласної організації ВО «Батьківщина» Костянтин БОНДАРЄВ заявляє, що в Київській області розпочалося масове знищення бігбордів партії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації «Батьківщини».

За словами К.БОНДАРЄВА, найбільш критична ситуація у Миронівському та Васильківському районах, де лише за одну ніч знищили 30 бігбордів з політичною рекламою «Батьківщини». Також позривали борди у Броварах та Бучі, сказав керівник партійної організації.

«Закриття каналів, обмеження в ЗМІ бодай якої інформації про опозицію, створення «клонів» «Батьківщини», підробка документів, погрози чиновникам, а з недавніх пір навіть членам ЦВК, масове знищення бігбордів опозиції – все це схоже на агонію діючої влади. Влади, яка вдається до будь-яких засобів, аби за результатами місцевих виборів захопити владу на всіх рівнях і встановити повний контроль над країною. Зрозуміло, що зіпсувати бігборд найлегше вночі, але без «прикриття» зацікавлених владних посадовців це не легко зробити», - зазначив К.БОНДАРЄВ.

Він зауважив, що як депутат Верховної Ради України від БЮТ, згідно із ст. 16 Закону «Про статус народного депутата», вже подав звернення до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України та прокуратури Київської області щодо виявлення осіб, які пошкодили бігборди «Батьківщини» на Київщині.