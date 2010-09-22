Україна має мету: ввійти до світової п’ятірки виробників продовольства

Україна має мету – увійти до п’ятірки-сімки країн світу - найбільших виробників продовольства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив українським журналістам глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, коментуючи сьогоднішню заяву Віктора ЯНУКОВИЧА на пленарному засіданні Генасамблеї ООН про те, що Україна може стати вагомим чинником у подоланні голоду у деяких регіонах світу.

“Ми маємо мету – увійти у п’ять-сім країн світу - найбільших виробників сільгосппродукції”, – сказав С.ЛЬОВОЧКІН.