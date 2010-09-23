Янукович у Нью-Йорку розказав, чому присвятить наступний рік

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що 2011 рік в нашій державі буде оголошено роком вирішення проблем, спричинених Чорнобильською катастрофою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Нью-Йорку за результатами зустрічі з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй ПАН Гі Муном.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив про досягнення домовленості, що «під прапором ООН в Києві (у квітні 2011 року - УНІАН) буде проведена міжнародна конференція, присвячена 25-й річниці Чорнобильської катастрофи».

«Це для нас трагічна дата, і ми зобов’язані не лише підбивати підсумки того, що сталося, а зобов’язані все зробити, щоб ця територія була безпечною, а постраждалі люди отримали необхідну допомогу», - наголосив глава держави.

Він також повідомив, що «2011 рік повинен бути присвячений вирішенню чорнобильських проблем в Україні».

«Ми будемо його оголошувати саме таким роком», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, Генсек ООН ПАН Гі Мун відзначив позитивні зрушення, яких Україна досягнула у своєму розвитку впродовж останнього часу, і запевнив, що особисто візьме участь у конференції з нагоди 25-ї річниці аварії на ЧАЕС.

«Ми високо цінуємо участь України у програмах ООН, зокрема, у миротворчій діяльності», - заявив він.