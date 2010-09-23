Янукович ставить Україну в приклад світові

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав світове співтовариство повністю відмовитися від ядерної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Нью-Йорку на загальних дебатах 65-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Сьогодні існує також нагальна потреба у конкретних кроках заради зменшення ризиків, пов’язаних із розповсюдженням ядерних матеріалів і технологій. Закликаємо інші держави - члени ООН слідувати нашому прикладові у справі глобального ядерного роззброєння і нерозповсюдження», - заявив Президент України.

За його словами, досвід останніх десятиліть свідчить, «що ядерна зброя не завжди зміцнює безпеку». «При цьому країни, що рухаються до її набуття, можуть потрапляти під вплив нових ризиків і ставати вразливішими», – додав В.ЯНУКОВИЧ.

«Найкраща протидія розповсюдженню ядерної зброї – її поступова повна ліквідація», - вважає він.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ привітав підписання нового Договору СТАРТ між США і Росією і подальше скорочення їхніх національних ядерних арсеналів.

Український президент нагадав, що 1994 року Україна першою у світі добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу.

«Пройшло 16 років, але приклад України залишається актуальним і сьогодні. У квітні цього року на Вашингтонському саміті з питань ядерної безпеки Україна зробила наступний крок, оголосивши про рішення позбутися усіх запасів високозбагаченого урану», - сказав глава держави.

Водночас він зазначив, що у зв’язку зі згаданими кроками Україна розраховує і на неухильне виконання зобов’язань міжнародними партнерами щодо гарантій її безпеки. «Насамперед маю на увазі Будапештський меморандум 1994 року. Україна наполягає: гарантії безпеки для держав, які відмовилися від своїх ядерних арсеналів, а також для країн, які не входять до будь-яких військових союзів, мають бути відображені в юридично зобов’язуючому міжнародному документі. Це – найліпший запобіжник від регіональних ядерних амбіцій», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.