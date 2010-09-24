У Азарова вирішили протягувати закон, який посварив міністерства

Законопроект про відповідальність урядовців у сфері перешкоджання веденню бізнесу буде подано на розгляд уряду наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Якщо він (законопроект – УНІАН) буде не узгоджений якимись міністерствами і відомствами, ми все одно на це підемо (на затвердження проекту закону – УНІАН). Тому що я побоююсь, що деякі міністерства і відомства будуть зацікавлені, у них є конфлікт інтересів, коли вони розглядатимуть це питання», – сказав він.

С.ТІГІПКО нагадав, що, згідно із законопроектом, за перше порушення, допущене урядовцями у сфері видачі дозволів, передбачені адміністративні штрафи, а за повторне – звільнення.

Крім того, повідомив віце-прем`єр-міністр, найближчим часом уряд також розгляне законопроект про адміністративні послуги. За його словами, кошти від надання адміністративних послуг не потрапляють до бюджету. «Вони надходять у ці компанії (що надають адмінпослуги – УНІАН), а після цього – на рекламу, на маркетинг, ще кудись розходяться і осідають в кишенях тих, хто бере хабарі», – сказав С.ТІГІПКО.

Він також відзначив, що держава не контролює вартість адмінпослуг.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, на початок вересня проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадовців державних органів» знаходився на узгодженні в міністерствах і відомствах.