Луценко розповів передвиборчу "страшилку"

Генеральські звання начальникам обласних управлінь міліції видаватимуться за умови забезпечення на місцевих виборах перемоги Партії регіонів.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив екс-міністр внутрішніх справ, лідер політичної партії Народна самооборона Юрій ЛУЦЕНКО на фестивалі повстанської та патріотичної пісні «Гайдамаки.ua”, що відбувається в місті Ірпінь Київської області.

“За моїми даними, на жаль, міліцію підключають до виборів. І те, що я чую від працівників міліції, в основному зводиться до наступного: всі генеральські звання будуть видаватися начальникам обласних управлінь лише за наявності щонайменше 50 відсотків підтримки Партії регіонів на місцевих виборах”, - наголосив він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ті міліцейські керівники, які не досягнуть цього, будуть зняті з займаних посад. “Принаймні, одну таку “страшилку” запущено на останній колегії МВС на зустрічі з керівниками регіональних управлінь внутрішніх справ”, - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він висловив своє особисте побоювання, що на багатьох керівників міліції це буде діяти. «Це відчувається в усіх регіонах і це – проблема», - наголосив екс-міністр.

Водночас він зауважив, що середня і нижня ланки міліції до такої «стратегії» ставляться дуже скептично. «Тому, гадаю, що зусилля МОГИЛЬОВА (чинного міністра МВС України – УНІАН) будуть зведені до нуля в пам’ять міліції про позапартійність, яка була відпрацьована за останні кілька років», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.