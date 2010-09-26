Луценко здивований заявою Колесніченка

Екс-міністр внутрішніх справ, лідер політичної партії “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО здивований заявою народного депутата від Партії регіонів Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА про те, що фестиваль повстанської та патріотичної пісні «Гайдамака.ua”, який відбувається цими вихідними в місті Ірпіні під Києвом, може внести розбрат у суспільство.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам, перебуваючи в суботу на фестивалі, передає кореспондент УНІАН.

«Я думаю, що це питання не до мене, а до психіатра, тому що такі заяви є просто безглуздими, ідіотичними, і просто викликають лише подив», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що у будь-якій країні «історія ніколи не була рівною і толерантною».

«Цей фестиваль пробуджує правильні почуття, почуття патріотизму, віру в славу своєї країни, свого народу. І з моєї точки зору, таких речей мало би бути більше», - наголосив лідер «Народної самооборони».

Водночас він висловив сумнів, що слова В.КОЛЕСНИЧЕНКА навряд чи є позицією партію, яку він представляє.

«Так, звичайно, Партія регіонів є партією проросійською, яка впроваджує російський націоналізм в українську політику, культуру, державне управління. Але тим не менше, дійти до антиукраїнських нападів, слова Богу, ще не дійшло… Проте мене тривожить ситуація, коли будь-яке українське слово сьогодні ганьбиться», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомлялося, народний депутат України, голова ради правозахисного громадського руху «Русскоязычная Украина» Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, президент Єврейского форуму України Аркадій МОНАСТИРСЬКИЙ та голова ВГО «Правозахисної організації «Спільна мета» Руслан БОРТНІК звернулися з відкритим листом до голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, в якому просять перевірити законність проведення фестивалю «Гайдамака.UA», і забезпечити дотримання Конституції України, законів, у тому числі ст. 161 ККУ, яка забороняє умисні дії щодо розпалювання національної, расової і релігійної ворожнечі, приниження національної честі та гідності тощо. Також вони просять СБУ повідомити їх про вжиті заходи.

На думку заявників, музичні групи, які братимуть участь у фестивалі повстанської і патріотичної пісні «Гайдамака.UA», офіційна програма якого є на сайті організатора заходу «Останньої барикади», відрізняються «ксенофобською і націоналістичною скерованістю текстів пісень».