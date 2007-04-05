Суд, у якому сталася «політична феєрія», розгляне позов Кабміну до Ющенка

О 14.30 відбудеться засідання Печерського районного суду столиці за позовом Кабінету міністрів до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо указу глави держави про припинення дії ряду постанов Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив член фракції Партії регіонів Олександр СТОЯН. Він висловив здивування, що навколо подій, що сталися вранці у Печерському районному суді Києва, виникла «така політична феєрія».

За словами О.СТОЯНА, події в суді «набули політичного звучання». Він наголосив, що ніякого захоплення з боку представників фракції Партії регіонів у суді не було. За його словами, головною метою приходу депутатів до суду став намір взяти участь у засіданні з розгляду позову Кабміну до Президента.

При цьому О.СТОЯН наголосив, що депутати з фракції Партії регіонів стали свідками інциденту між колишнім головою Печерського райсуду Володимиром КОЛЕСНИЧЕНКОМ і помічником нового голови суду Інни ОТРАШ відносно передачі печатки.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому депутати не зателефонували до секретаріату суду і не з’ясували точний час проведення засідання, О.СТОЯН наголосив, що це пов’язано з тим, що зазвичай судові засідання розпочинаються о 10.00, і тому необхідності телефонувати не було.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, Секретаріат Президента України заявив про захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів. Зокрема, керівник прес-служби Секретаріату Олег КОШЕЛЄВ повідомив журналістам, що народний депутат від Партії регіонів С.КІВАЛОВ забрав основну печатку Печерського райсуду.

Сьогодні ж І.ОТРОШ заявила, що В.КОЛЕСНИЧЕНКО ввірвався до її службового кабінету, побив її помічницю і забрав печатку суду.

Президент України В.ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ розслідувати інцидент, що стався сьогодні вранці у Печерському районному суді Києва.