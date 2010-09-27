ЦУМ через СМС натякає, що Цушко засидівся в міністрах

Соціалістична партія України ухвалила рішення висунути на пост мера Одеси міністра економіки, лідера СПУ Василя Цушка. Про це на прес-конференції заявив перший секретар Одеського міського комітету Соцпартії України, голова молодіжної громадської організації “Союз молодих соціалістів” (СМС, як її називає офіційний сайт СПУ) Іван Капталан. Спеціально під висунення Цушка соціалісти створили Одеську громадську ініціативу під назвою ЦУМ («Цушко у мери»), повідомляє прес-служба СПУ.

В рамках даної ініціативи соціалісти звернуться до Президента України з проханням про підтримку кандидатури Цушка в одеські мери.

Коментуючи ініціативу, Капталан перерахував позитивні якості висуванця: «Цушко і є та третя сила, якої дійсно потребує наше місто», у нього є «солідний досвід політичної і господарської роботи». Третьою перевагою стала приналежність Цушка до команди Віктора Януковича, а також його «молодість і незаплямована репутація».

Прес-служба соцпартії відзначила, що питання висунення в мери з чинним міністром економіки поки не узгоджувалося – зараз Цушко перебуває у зарубіжному відрядженні.