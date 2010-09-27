Партія Балоги назвала свого кандидата у мери Харкова

Партія “Єдиний Центр” офіційно висунула кандидатом на посаду міського голови Харкова політика, громадського діяча Андрія БІЛОГРИЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за це рішення одностайно проголосували делегати конференції харківської міської організації партії.

Виступаючи перед колегами, А.БІЛОГРИЩЕНКО подякував за підтримку і запевнив, що він та його однодумці здатні вибороти перемогу у змаганні за посаду керівника півторамільйонного індустріального та наукового центру України.

«Ми будуватимемо нове місто, яке має стати середовищем якісного життя харків’ян. У нас є конкретна, прагматична програму дій міської влади на забезпечення інтересів людей, яку зобов’язуємося втілити. Ми віримо, що наші ідеї та гасла сприймуть виборці, і розраховуємо на їхню довіру до всіх нас», - сказав кандидат.

Присутній на конференції лідер “Єдиного Центру” Віктор БАЛОГА зазначив, що бачить у А.БІЛОГРИЩЕНКУ кандидата, який здатний якісно оновити владу в Харкові. «Наша партія висуває авторитетну, знану людину, яка відома своїми реальними справами. Знаючи особисто пана БІЛОГРИЩЕНКА вже не один рік, можу стверджувати, що він має значний особистий досвід, багаж попередніх досягнень і потенціал на майбутнє. Без сумніву, це гідна кандидатура для Харкова», – сказав він.