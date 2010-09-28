Тігіпко знає, коли у Януковича можуть впасти рейтинги

Для проведення серйозних реформ в країні переважною є президентсько-парламентська форма правління.

Про це заявив віце-прем`єр Сергій Тігіпко в ефірі телеканалу ICTV.

"Якщо ви візьмете приклади вдало проведених реформ, то, як правило, це були президентські форми правління, або президентсько-парламентські форми правління", - сказав він.

При цьому Тігіпко зазначив, що централізація влади не повинна призвести до згортання демократичних процесів у країні.

"Я переконаний, що тут не потрібно згортати ніякі демократичні процеси, дійсно, тут потрібно, щоб підтримувало все суспільство", - заявив віце-прем`єр, додавши при цьому, що мова також йде про надання регіонам більших повноважень.

З іншого боку Тігіпко нагадав про те, що централізація влади несе і ризики для президента.

"Якщо тільки централізація влади відбудеться, а після цього змін в країні не буде, то я відразу можу сказати - президент різко втратить всі рейтинги і переобратися в нього шансів буде надзвичайно мало", - підкреслив він.

Також він зауважив, що при парламентській формі правління складно буде здійснити непопулярні кроки з реформування економіки.

"У нас руки будуть опускатися, і ми знову будемо заговорювати, приймати вторинні питання, а за найбільш критичним, серйозних питань рішення прийняті не будуть", - уточнив Тігіпко.

Українська правда