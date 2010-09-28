Регіонали Сімферополя висунули в мери Агєєва

Сімферопольська міська організація Партії регіонів висунула кандидатом на посаду міського голови кримської столиці Віктора Агєєва.

Таке рішення одностайно ухвалили в понеділок на конференції міської парторганізації, повідомляє "еКрым".

На думку сімферопольських партійців, В. Агєєв володіє всіма необхідними якостями для системного і ефективного управління столицею автономії. «За плечима кандидата від нашої партії на посаду міського голови Сімферополя Віктора Агєєва величезний містобудівний досвід і підтримка президентської команди в Криму під керівництвом Василя Джарти», — підкреслив керівник міської організації ПР Петро Запорожець.

Члени міської організації Партії регіонів упевнені, що В. Агєєву вдасться сформувати дієздатну більшість у міській раді кримської столиці.

Також делегати конференції затвердили список кандидатів у депутати міської ради від Партії регіонів. Його першу п`ятірку склали В. Агєєв, кримський політолог Олег Габрієлян, головний лікар Кримського республіканського онкологічного диспансеру Федір Кисельов, генеральний директор пивобезалкогольного комбінату «Крим» Олексій Хмельницький і депутат міськради Борис Фротман.

У роботі Сімферопольської міської партійної конференції взяли участь 74 делегати від районних парторганізацій.