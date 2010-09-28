Турчинов розповів, навіщо СБУ викликає його на допити

Колишній перший віце-прем’єр-міністр України, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що слідчі СБУ викликають його на допити, щоб перешкодити роботі з підготовці «Батьківщини» до місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед четвертим допитом в СБУ.

«По всій Україні у нас відбуваються конференції (партійних осередків – УНІАН), незважаючи на шалений тиск влади, яка протидіє партії «Батьківщина» у виборчому процесі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, активістів партії виселяють з партійних офісів, виготовляють фальшиві печатки та свідоцтва про реєстрацію осередків.

«Незважаючи на це, процес відбувається», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, замість того, щоб бути присутнім на конференції Київської обласної організації партії «Батьківщина», яка проходить сьогодні, він змушений вкотре прийти на допит в СБУ.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що йому важко уявити, які питання ставитимуть слідчі.

«Зараз я хочу почути, які ще питання можуть мені поставити. В усякому разі, я не бачу інших мотивів для викликів мене на допит, крім спроби політичного тиску і спроби не дати можливості працювати в опозиції», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, О.ТУРЧИНОВА викликають на допити в СБУ у зв’язку зі справою компанії «РосУкрЕнерго».

Довідка УНІАН. У справі “РосУкрЕнерго” нині під вартою перебувають двоє високопосадовців, які працювали у попередньому уряді Юлії ТИМОШЕНКО – колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО та екс-начальник Державної митниці Анатолій МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

9 липня СБУ затримала колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА в рамках кримінальної справи стосовно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.