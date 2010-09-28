Загиблу дитину в Донецьку можна було врятувати

7-місячна Сніжанна Р. з Донецької області могла б отримати своєчасну допомогу, якби в дитячій поліклініці, куди звернулися батьки, був реанімобіль. Такого висновку дійшов ряд експертів, котрі вивчили випадок смерті дитини, передає ForUm.

Як повідомлялося, 21 вересня в поліклініку 2 МКДБ 5 м. Донецька звернулися батьки Сніжани Р., 2010 р.н., за наявною інформацією, дитина перебувала у важкому стані. Бригада швидкої допомоги, викликана черговим лікарем, відмовилася транспортувати дитину через її важкий стану (попередній діагноз – гострий менінгіт, нейроінфекція).

Лікарям довелося викликати й чекати спеціалізовану бригаду – реанімацію. Реанімаційна бригада транспортувала дитину в Центральну міську клінічну лікарню 1, проте по дорозі до установи лікарі зафіксували клінічну смерть дівчинки.

Попередній патанатомічний діагноз – набряк головного мозку. Як стверджують фахівці, набряк головного мозку міг настати внаслідок невчасного надання необхідної медичної допомоги.

Через очікування спеціалізованого автомобіля було упущено час, а перебіг хвороби виявився стрімким і, як висловлюються лікарі, блискавичним. Реаніматологи зробили все можливе, проте їхні зусилля з незалежних від них причин були докладені занадто пізно.