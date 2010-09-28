Тимошенко лякає: завтра прийдуть за вами

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадянське суспільство та засоби масової інформації не бути пасивними спостерігачами знищення демократії в Україні партією влади та Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМШЕНКО, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на партійній конференції Київської обласної організації "Батьківщини".

"Ми просто розраховуємо на те, що за 10 років боротьби проти всіх авторитарних режимів в Україні ми все ж таки маємо і чесних журналістів, і громадянське суспільство, яке здатне зрозуміти: якщо сьогодні прийшли за партією "Батьківщина", то завтра прийдуть за вами, а післязавтра – за вашими дітьми, і потім вам не буде куди йти, і вам, можливо, не буде де статтю написати", - сказала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні українців позбавляють основних демократичних прав. "В Україні каленим залізом випалюють право народу на вибір, і навіть якщо жодна людина в країні не буде підтримувати Партію регіонів, вони хочуть зробити такі вимоги і умови, щоб ті люди не могли поміняти цю владу, навіть люто ненавидячи її", - підкреслила вона. "Давайте зробимо так, щоб цей план не був втілений в життя", – закликала Ю.ТИМОШЕНКО