Янукович з Азаровим порахували, скільки відсотків ВВП вкрали

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що в Україні з одного мільярда бюджетних коштів через корупційні механізми розкрадається 200 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі під час засідання Комітету з економічних реформ, що проходить сьогодні у Києві.

«Ми нещодавно з прем’єр-міністром говорили, як корупція впливає на ВВП. З мільярда, скільки, Миколо Яновичу – 200 млн. вкрали – це наскільки менше ВВП?», - запитав Президент у прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

«Ну, думаю, 2%», - відповів глава уряду.

Тому, підкреслив Президент, «ВВП ніколи не буде в країні, де процвітає корупція».