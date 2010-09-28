Янукович з Азаровим порахували, скільки відсотків ВВП вкрали
16:09, 28 вересня 2010Політика
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200 млн з кожного мільярда...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що в Україні з одного мільярда бюджетних коштів через корупційні механізми розкрадається 200 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі під час засідання Комітету з економічних реформ, що проходить сьогодні у Києві.
«Ми нещодавно з прем’єр-міністром говорили, як корупція впливає на ВВП. З мільярда, скільки, Миколо Яновичу – 200 млн. вкрали – це наскільки менше ВВП?», - запитав Президент у прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.
«Ну, думаю, 2%», - відповів глава уряду.
Тому, підкреслив Президент, «ВВП ніколи не буде в країні, де процвітає корупція».
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