У Верховній Раді побачили, як обплювали її здобутки

Народні депутати, які входять до коаліції, закликали народних депутатів з опозиції повернутися до сесійної зали.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні, яке було зачитано на засіданні парламенту, говориться: «Ми закликаємо повернутися до сесійної зали тих із вас, хто збагнув задля якої підлої мети вас використовують». У зверненні, зокрема, міститься заклик «працювати разом на благо нашого народу».

«Зважите все, не беріть участі у політичній авантюрі, яка несе Україні крах і занепад усього – економіки, політики, моралі», - закликають вони.

У зверненні зазначається, що народних депутатів від опозиції використовують «як знаряддя здійснення ганебного плану державного заколоту».

«На жаль, сьогодні поняття честі, гідності, порядності, людяності, здорового глузду організатори заколоту хочуть замінити одним – крахом», - йдеться у зверненні.

В ньому зазначено, що «саме під дамокловим мечем страху Президент нагинає голів держадміністрацій, членів ЦВК, керівників органів місцевого самоврядування, членів виборчкомів, щоб вони тупо виконували нелегітимний указ Президента».

В зверненні йдеться про те, що якщо все робитиметься таким чином, як видання указу Президента про розпуск ВР, то «Секретаріат Президента сам підбере і затвердить новий склад народних депутатів».

Автори звернення також зазначають, що Указом Президента народні депутати позбавлені статусу і повноважень. «Ви за торжество такого політичного дикунства, ви за те, щоб Україна опинилася в пащі новітнього тоталітаризму?» - запитують депутати з коаліції. Вони також вважають, що в суспільстві відбувається «масове зомбування народу» і «безсовісно обпльовується все, що зроблено ВР».

Як зазначив на засіданні ВР голова парламенту Олександр МОРОЗ, це звернення ряду народних депутатів від коаліції, «за якими колосальний авторитет, колосальний досвід і великий моральний авторитет».

Він також назвав тих, хто підписався під зверненням.