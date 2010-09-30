Герман розказала про «революційний» медіа-крок Януковича

Члени громадської гуманітарної ради затвердили концепцію створення та діяльності національної громадської телерадіокомпанії.

Як передає кореспондент УНІАН, зазначений документ одноголосно підтримали учасники засідання громадської гуманітарної ради, яке відбулося сьогодні у Києві під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як відзначила заступник глави Адміністрації Президента України, секретар громадської гуманітарної ради Ганна ГЕРМАН, “без сильної волі Президента нам би не вдалося сьогодні зробити крок, який по суті є революційним, без перебільшення в українському медіа-середовищі і в українській медійній політиці”.

“Я буду щира і скажу, що є багато в Україні людей і серед досить сильних і впливових, які чинили опір цій ініціативі”, - зауважила вона.

Адже, за словами Г.ГЕРМАН, створення національної громадської телерадіокомпанії означає, “що в Україні влада віддає “кнопку”, яку можна натискати тоді, коли влада хоче обмежити свободу слова”.

“Влада добровільно віддає цю першу кнопку в країні на телебаченні і радіо громадськості тим самим гарантуючи, даючи найбільші реальні гарантії свободи слова в Україні”, - наголосила заступник глави АП.

Політик також поінформувала, що ця затверджена концепція ляже в основу законопроекту про створення національної громадської телерадіокомпанії, який президент подать до Верховної Ради як невідкладний.

“Це означає, що ми реально відмовляємося від державного телебачення і радіомовлення, від державних телерадіокомпаній, і ми створюємо телебачення, яким не будуть керувати, ні чиновник, ні медіа-магнат”, - пояснила сутність концепції Г.ГЕРМАН.

У свою чергу Президент України наголосив, що цей крок відкриє нову сторінку в Україні.

Глава держави також запевнив, що підпише закон про створення національної громадської телерадіокомпанії, який ухвалить Верховна Рада на основі затвердженої сьогодні концепції.

Як йдеться у протокольному рішенні засідання громадської гуманітарної ради, законопроект про створення громадської національної телерадіокомпанії повинен бути підготовлений і поданий до парламенту до 1 грудня.