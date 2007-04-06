Наша Україна фактично погодилася на прем`єрство Тимошенко

«Наша Україна» і Блок Юлії Тимошенко у разі перемоги на дострокових виборах до Верховної Ради на посаду прем’єр-міністра висуватимуть лідера тієї політичної сили, яка набере більшість голосів.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції БЮТ Олег БІЛОРУС, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про співпрацю двох політичних сил після виборів до парламенту.

«Ми домовилися, що на посаду прем’єр-міністра буде висунений лідер того блоку, який набере найбільше голосів», - сказав О.БІЛОРУС.

При цьому, за його словами, також досягнута домовленість про розподіл посад, якщо «Наша Україна» і БЮТ сформують коаліцію.

За його словами, вперше буде застосований рівноправний принцип розподілу посад – 50 на 50.

«Ми прийняли справедливе рішення рівноправно, незалежно від того, хто скільки набере, розподіляти посади після формування коаліції», - сказав О.БІЛОРУС.