Табачник: вчинок Януковича - зразок дотримання Конституції

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК і міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ вступили в Партію регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Д.ТАБАЧНИК сьогодні журналістам.

«Для мене це осмислене рішення. По-перше, воно пов`язане з тим, що я підтримую політичну позицію Партії регіонів, направлену на захист Конституції і демократичних основ побудови суспільства. По-друге, у лавах цієї партії велика кількість людей, з якими ми разом працювали в парламенті 3-го і 4-го скликань. Їхню позицію я оцінюю і вважаю близькою», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем`єр також вважає, що тільки прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ має право говорити про верховенство права і дотримання Конституції. Він аргументував свою позицію тим, що В.ЯНУКОВИЧ наприкінці 2004 року підкорився рішенню Верховного Суду. «Сьогодні, через два з половиною роки, можна говорити про сумнівний правовий характер рішення суду, який по суті підмінив законодавця, сконструювавши неіснуючий в законі про вибори Президента третій тур (президентських виборів – УНІАН)», - пояснив він.

Д.ТАБАЧНИК вважає, що такий вчинок В.ЯНУКОВИЧА є зразком відношення до рішень судових органів і дотримання Конституції.