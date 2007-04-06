Указ, який вводив би в дію рішення РНБО, Ющенко поки не підписав

Указ Президента України, який вводив би у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 5 квітня, поки не підписано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою та Кабінетом Міністрів Секретаріата Президента Ян БЕРНАЗЮК.

За його словами, це пов’язано з технічними питаннями підготовки тексту указу.

Я.БЕРНАЗЮК пообіцяв, що все буде зроблено найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки та оборони 5 квітня доручила Кабінету Міністрів до 7 квітня профінансувати з резервного фонду державного бюджету проведення позачергових парламентських виборів.

За словами секретаря РНБО Віталія ГАЙДУКА, це рішення РНБО буде затверджено указом Президента Віктора ЮЩЕНКА, який буде підписано найближчим часом.

Також РНБО зобов`язала усі органи державної влади забезпечити проведення позачергових парламентських виборів.