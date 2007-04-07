Рудьковський за свою долю спокійний

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ виключає зміну складу Кабінету Міністрів у зв`язку з тим, що парламентська коаліція повернулася до колишнього формату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам у Києві.

М.Рудьковський відзначив, що до складу Кабінету Міністрів може увійти «будь-яка людина», і необов`язково, щоб вона представляла коаліцію.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла 6 квітня ухвалу про виключення зі складу проурядової коаліції депутатів з опозиційних фракцій, всього 22 людини.

Згідно прийнятій ухвалі "Про попередження дій, які загрожують конституційному правопорядку, суспільному спокою і стабільності", склад парламентської більшості повернений до колишньої кількості - 238 чоловік. За це проголосувало 258 депутатів. Колишні "перебіжчики" з опозиції стали "позафракційними". Відтепер депутатам заборонено за власним бажанням переходити з однієї фракції в іншу.

Як і раніше, в коаліцію входять 186 депутатів від Партії регіонів, 31 - від Соцпартії і 21 - від Компартії.