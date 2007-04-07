Рудьковський ”розігріває” орлят Януковича

Конституційний Суд у середу, 11 квітня, почне розгляд справи про конституційність указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, відкриваючи сьогодні мітинг протесту проти антиконституційних дій Президента України.

Мітинг проходить у Києві на Майдані Незалежності, і на нього зібралися близько 15 тис. прихильників коаліції.

Очікується, що В.Янукович привітає українців зі святом і подякує прихильникам коаліції за підтримку.

Колони представників Партії регіонів продовжують підходити з боку Маріїнського парку, викрикуючи: «Кто шагает дружно в ряд – Януковича отряд. Это мы, это мы - Януковича орлы».